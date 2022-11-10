В Сбербанке не увидели причин для ограничения выплат дивидендов в 2023 году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Чистая выручка Сбербанка по итогам десяти месяцев текущего года превысила 50 млрд рублей, а за октябрь кредитная организация заработала 122,8 млрд рублей. Следует говорить о восстановлении прибыльности, причин для ограничений выплат дивидендов в ближайшие годы не предвидится, приводит слова главы Сбера Германа Грефа ТАСС.

«Мы в достаточно хорошей форме пережили все проблемы, накопленные за кризисный период. (Все трудности — «Газета.Ru») мы оставим в этом году. В следующий год мы войдем в нормализованном состоянии, это касается в том числе и дивидендов», — заявил Греф в кулуарах форума Finopolis.

10 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о выходе объемов выдач кредитов финансовой организацией на докризисный уровень второго полугодия 2021 года. При этом по итогам десяти месяцев 2022-го розничный портфель Сбербанка вырос на 9%, а корпоративный — на 11,9%.

31 октября пресс-служба Сбера сообщила о открытии с начала года первых вкладов в банке двумя миллионами человек. В общей сложности в настоящее время в банке открыты 17,8 млн вкладов, база вкладчиков насчитывает 13,3 млн владельцев.

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