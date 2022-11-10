Потери 20 ключевых несырьевых отраслей экономики России в 2022 году составят $25,7 млрд

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На фоне масштабных международных санкций против России потери 20 ключевых отраслей экономики страны, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), составят $25,7 млрд или 19% относительно объемов 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные презентации аудиторской компании «Технология Доверия» (бывшей PwC в России).

«Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), в 2022 году составят $25,7 млрд, или 19% относительно объемов 2021 года. Около 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз, 11% — на поставки на Украину и 10% — в Великобританию», — говорится в материале.

При этом значительную часть (14%, или $18,4 млрд от объема 2021 года) выпадающих объемов топ-20 отраслей могут перенаправить в другие страны. К последним «Технология Доверия» отнесла государства СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), страны Азии и Латинской Америки. Российские удобрения смогут пользоваться спросом в Бразилии, а к металлургической продукции, вероятнее всего, проявят интерес Китай, Индия и Вьетнам, уточняется в статье.

8 ноября газета Financial Times сообщила, что Китай стал основным торговым партнером России после введения санкций против Москвы со стороны западных стран. Это было обусловлено резким сокращением импорта продукции из Евросоюза. Однако объемов китайского экспорта может не хватить для замещения потерь в торговле России и ЕС.

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