Reuters: Nissan сократит производство на заводе в США из-за нехватки полупроводников

Японский автомобильный концерн Nissan собирается сократить производство на заводе в США в штате Миссисипи из-за недостатка деталей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на уведомление, которое было разослано компанией дилерам.

Отмечается, что сократить планируют объемы производства моделей пикапов Titan, Frontier и седана Altima. Их производство остановят на несколько дней.

Согласно уведомлению, к данным мерам прибегают по причине «сбоев в цепочке поставок, связанных с сохраняющейся нехваткой полупроводниковых чипов».

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Nissan списал 24,1 млрд иен ($164,5 млн) во втором квартале 2022 финансового года из-за ухода с российского рынка в связи с действием международных санкций против Москвы. На фоне этих потерь прибыль автогиганта сократилась на 68% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года.