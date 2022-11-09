Стоимость биткоина опустилась ниже $17 тысяч впервые с ноября 2020 года

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В ходе торговой сессии стоимость биткоина опускалась до $16,997 тыс., теряя 12,16% от начала торгового дня. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной площадки Binance.

До такой цены первая цифровая валюта в мире упала к 18:46 (мск). В последний раз стоимость биткоина опускалась ниже $17 тыс. в ноябре 2020 года.

К 20:10 биткоин вырос в цене до $17, 064.

Ранее 9 ноября издание РБК со ссылкой на данные информационно-аналитической платформы CoinGlass написало, что сумма ликвидаций маржинальных позиций на криптовалютном рынке за сутки превысила $717 млн. За это время в принудительном порядке закрыли позиции 329 тыс. трейдеров. Причиной стало резкое снижение курса самой популярной в мире криптовалюты биткоина.

Накануне курс биткоина упал на 11,15%, опустившись ниже $19 тыс. впервые с конца сентября.

До этого старший аналитик агрегатора данных о курсах обмена электронных денег Bestchange.ru Никита Зуборев спрогнозировал повышение цены биткоина в ближайшей перспективе до $23 тыс.

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