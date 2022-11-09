Центр развития энергетики: ЕС предстоит самая сложная зима со времен Второй мировой войны

Евросоюзу (ЕС) предстоит пройти самый сложный зимний сезон со времен Второй мировой войны. Такой вывод сделали аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) в новом отчете.

«Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако благодаря высоким запасам в ПХГ (подземным хранилищам газа) у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа», — написали сотрудники ЦРЭ.

Как указали в отчете, если грядущая зима не окажется теплее климатической нормы, у Европы без дополнительных поставок топлива из России не окажется возможности накопить в 2023 году такие же запасы в ПХГ, как в 2022 году.

Ранее 9 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сетевых агентств разных стран написала, что ЕС смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.

В первой половине октября издание Politico сообщило, что зимой ситуация в странах Европы окажется зависимой от погоды, при этом холод придет на континент на этот раз раньше — в декабре.