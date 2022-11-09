Экономист рассказал о рисках банковских вкладов

Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках и нюансах размещения средств на банковских вкладах.

Прежде всего, эксперт пояснил, что банковские вклады гарантированы не только активами самого финансово-кредитного учреждения, но еще и Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Максимальная сумма, подпадающая под страхование – 1,4 млн рублей. Таким образом, риски могут возникнуть в случае, если денег на вкладе больше.

«Чтобы избежать данного риска, нужно выбирать банки, входящие в систему АСВ, и распределять суммы по нескольким кредитным учреждениям, чтобы не превышать установленный лимит», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, один из ключевых рисков вложения денег – их возможное обесценивание. Так как зачастую проценты по вкладам ниже уровня инфляции.

Сложности, по словам Гойхмана, могут возникнуть при валютных вкладах. В настоящее время – из-за санкций, которые влекут за собой сложности в снятии, переводах, конвертации денежных средств.

«Может даже оказаться, что вкладчик останется должен банку, если высока сумма данных комиссий или ставки по вкладам отрицательны», — добавил эксперт.

Ранее старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос порекомендовал откладывать деньги с дохода для накопления сбережений.