В ЕК пообещали направить последний транш помощи Украине до конца ноября

Последний пакет помощи Евросоюза Украине в текущем году на €2,5 млрд направят Киеву до конца ноября. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, слова которого приводит ТАСС.

«Что касается финансирования этого года, мы рассчитываем, что последний платеж в 2,5 млрд евро достигнет Киева до конца этого месяца», — сказал Домбровскис.

Он также отметил, что ЕК рассчитывает 9 ноября представить предложения о новом пакете помощи Украине на €18 млрд в форме льготных кредитов, чтобы согласовать его до конца декабря и выделить первые средства в январе 2023 года. Он добавил, что председательство Чехии в совете стран ЕС рассчитывает достичь решения по этому вопросу на совете министров экономики и финансов 6 декабря.

По оценке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц только для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий. Она также отметила, что Евросоюз готов оказывать финансовую помощь Украине в размере €1,5 млрд в месяц и рассчитывает, что с остальной суммой помогут США, другие страны Запада и финансовые институты. В итоге Киев может получить около €18 млрд в 2023 году.