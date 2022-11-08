Bloomberg: Европа скупает газ на мировом рынке, создавая дефицит в бедных странах

Россия поможет с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо. Об этом пишет Bloomberg.

«Обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира», — приводятся в материале агентства слова аналитика из Credit Suisse Group AG Сола Кавонича.

По его мнению, Брюссель отнимает газ у других государств, и это приводит к его подорожанию, что, в свою очередь, снижает шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы.

В материале Bloomberg отмечается, что нехватка газа и нефти уже сблизила развивающийся мир с Россией, а Москва рада предложить топливо Пакистану, Индии и другим странам.

Ранее помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри высказал мнение, что виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов также сообщало, что Европейский союз (ЕС) больше не считает введение потолка цен на энергоресурсы эффективной мерой.