Зарубежные автопроизводители и отраслевые бренды потеряли около $38,5 млрд после ухода из России

Уход с российского рынка или приостановка деятельности на рынке страны привели зарубежных автомобильных производителей и других отраслевых брендов к суммарным потерям в районе $38,5 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков журнала «Авто.ру».

«Суммарные потери мировых автобрендов, покинувших российский рынок либо приостановивших свою деятельность в нашей стране, составляют примерно 38,5 миллиарда долларов. В конечном результате учтены потери как производителей автомобилей, так и прочих отраслевых брендов — например, топливных и шинных компаний», — говорится в материале.

При этом самые крупные убытки в размере $24,4 млрд понесла компания British Petroleum, которая владела в России сетью автозаправочных станций и участвовала в крупных нефтегазовых проектах. В то же время первая официально объявившая об уходе с рынка в 2022 году компания Renault потеряла €2,3 млрд.

Финансовые потери также понесли Mercedes-Benz (до €2,7 млрд убытков), Michelin (€202 млн), Toyota (до $660 млн), Nissan ($680 млн), Traton (группе принадлежат грузовые бренды Man и Scania; €550 млн), Nokian Tyres (около €400 млн) и Volkswagen Group (планирует продать завод в Калуге, в который инвестировала €1,3 млрд).

В то же время воспользоваться образовавшейся нишей на российском автомобильном рынке уже пользуются китайские производители. 7 ноября издание «Деловой Петербург» сообщило о росте числа китайских автодилеров в Санкт-Петербурге, включивших в свои портфели китайские машины, выросло почти на треть.

В настоящее время бренды из азиатской страны можно приобрести у 108 официальных представителей в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и у 61 — в Санкт-Петербурге. В конце 2021-го эти показатели составляли 87 и 45 соответственно.