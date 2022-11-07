Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов впервые с конца сентября

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи на торгах 7 ноября вырос на 2,34%, до 2206,33 пункта по состоянию на 18:40 мск. Этот показатель достиг максимального значения с 23 сентября, сообщается на сайте площадки.

Еще больший рост по итогам дневной сессии показал индекс РТС. По состоянию на 18:40 мск, этот показатель поднялся на 3,99% и составил 1137,91 пункта.

По итогам дня сильнее всего выросли в цене акции горнорудных, горнометаллургических и золотодобывающих компаний. В числе лидеров по этому показателю, по состоянию на 18:31 мск, оказались «Норильский никель» (+4,43%, до 14000 рублей), «Полюс» (+3,86%, до 6136 рублей) и Polymetal (+3,57%, до 292,8 рубля).

По итогам октября количество частных инвесторов на Московской бирже достигло 22,2 млн человек, поднявшись на 470,4 тыс. человек. Они открыли на площадке 37,1 млн брокерских счетов. В то же время активными игроками, которые совершали сделки на бирже, к концу второго месяца осени стали около 2,1 млн человек.

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