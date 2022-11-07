Власти Запорожской области сообщили об отказе от гривны с 1 января

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года, а единственной официальной валютой в регионе будет российский рубль.

«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль», — сказал он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти будут выселять на Украину предпринимателей, саботирующих оборот рубля в регионе.

Он отметил, что жители Херсона, оставшиеся в городе, фиксируют отказ принимать рубли при расчетах за продукты питания. Стремоусов подчеркнул, что власти будут разбираться в ситуации и выдворять тех, кто саботирует деятельность администрации, в частности, препятствует введению рублей в области, на подконтрольные Киеву территории.