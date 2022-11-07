Власти Запорожской области сообщили об отказе от гривны с 1 января

Рогов: Запорожская область с 1 января 2023 года откажется от гривны и перейдет на рубль

close
100%
Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года, а единственной официальной валютой в регионе будет российский рубль.

«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль», — сказал он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти будут выселять на Украину предпринимателей, саботирующих оборот рубля в регионе.

Он отметил, что жители Херсона, оставшиеся в городе, фиксируют отказ принимать рубли при расчетах за продукты питания. Стремоусов подчеркнул, что власти будут разбираться в ситуации и выдворять тех, кто саботирует деятельность администрации, в частности, препятствует введению рублей в области, на подконтрольные Киеву территории.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть