Кандидат в конгресс назвал причины рекордной инфляции в США

Конгрессмен-республиканец Холлман: курс Байдена привел к рекордной инфляции в США

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Кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил, что рекордная инфляция в США и дефицит рабочей силы стали следствием некомпетентной политики администрации нынешнего президента Джо Байдена во время пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

По его словам, «разгон» инфляции, ставшей рекордной за несколько десятилетий, спровоцировал резкий скачок цен на топливо и на продукты питания, что ударило по кошелькам американских семей.

Кроме того, указал политик, вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года знаменовал собой «отказ США от мирового лидерства». Холлман раскритиковал «выжидательную» позицию руководства США в ситуации с Украиной, заявив, что отсутствие решительных действий со стороны администрации привело к перебоям в поставках нефти и пшеницы на мировой рынок. По его мнению, поддержание роли США как мирового лидера важно для поддержания стабильности в стране и на мировой арене.

Холлман на промежуточных выборах в конгресс претендует на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния.

Ранее экономический советник Белого дома Сесилия Роуз заявила, что администрация Белого дома видит признаки того, что «раскаленная» из-за рекордной инфляции экономика страны начинает «остывать».

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