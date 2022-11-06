DWN: коронавирусная пандемия и украинский кризис нанесли ущерб экономике Германии на €420 млрд

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Fabrizio Bensch/Reuters

Меры по поддержке экономики Германии, направленные на смягчение негативных последствий коронавирусной пандемии и поддержку Украины, обошлись правительству ФРГ в €420 млрд. Об этом сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на данные Института немецкой экономики (IW) в Кельне.

«Коронавирус и конфликт вокруг Украины отбрасывают немецкую экономику на годы назад как в конъюнктурном, так и в структурном плане, и наносят ей массивный урон. Если бы эти два катастрофических события не повлияли на экономическую жизнь, в период с 2020 по 2022 год, добавленная стоимость в Германии была бы на 420 миллиардов евро выше», — говорится в материале.

Из-за текущих проблем с поставками энергоносителей и роста цен импортируемое сырье, а также снижения покупательской способности населения экономика Германии переживает уже третий кризисный год подряд. В 2023 году ситуация вряд ли изменится — местный ВВП продолжит снижаться.

«Проблемы с поставками энергоносителей и сырья, обусловленные конфликтом, вызывают беспрецедентные ценовые потрясения. Из-за сохраняющихся туманных экономических перспектив компании также все еще воздерживаются от инвестиций», — уточняется в статье.

6 ноября агентство Reuters сообщило о планах властей Германии потратить около €83 млрд на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. Эта сумма составит порядка 42% от основного плана по защите экономики ФРГ объемом финансирования в €200 млрд.

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