Аналитик Антонов предрек увеличение стоимости биткоина выше $22,5 тыс. в первой половине ноября

Курс биткоина к 10 ноября может подняться на отметку выше $22,5 тыс. Однако чем быстрее это произойдет, тем более высокой станет вероятность дальнейшего укрепления самой популярной криптовалюты в мире до $25 тыс., приводит слова финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова РБК.

«Биткоину можно направляться к зоне $22,3-$22,5 тыс. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $22,5 тыс., тем выше вероятность ралли до $25 тыс. Успех покупателей будет зависеть от динамики доллара и фондовых индексов США», — заявил Антонов.

По его словам, сильное влияние на мировой криптовалютный рынок окажет инфляционный отчет (CPI) в США за октябрь, который выйдет 10 ноября в 16:30 мск. К этому времени покупателям обязательно нужно поднять цену выше $22,5 тыс., поскольку отчет CPI важен для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Рынок ожидает роста инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом. К 10 ноября покупателям обязательно нужно поднять цену выше $22,5 тыс.», — заключил он.

9 октября сетевое издание Rozetked сообщило об уведомлении платформы по обмену биткоинами LocalBitcoins российских граждан о прекращении обслуживания их счетов. Причиной стало введение санкций со стороны стран Евросоюза.