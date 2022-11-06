WSJ сообщила о массовой распродаже оборудования для добычи криптовалют со скидкой 77%

Майнинговые компании вынуждены распродавать оборудование для добычи биткоинов и других криптовалют из-за усиления кризиса. Это необходимо для покрытия финансовых убытков фирм, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на статистические данные компании Luxor Technology Corp.

«Самые эффективные машины для майнинга биткоинов продаются на 77% дешевле, чем в прошлом году. Машины, используемые для обработки транзакций, в настоящее время стоят около $24 за 100 терахэшей, что является показателем вычислительной мощности машины. В прошлом году те же машины стоили около $106», — говорится в материале.

До усиления кризиса майнинговые компании нередко занимались закупками оборудования и арендовали складские помещения в кредит. Рост стоимости криптовалют позволял фирмам компенсировать убытки от данных затрат. Однако за последнее время ситуация резко изменилась, а котировки ведущих криптоактивов стали падать. Сейчас акции ведущих майнинговых фирм стремительно падают в цене.

«Цена акций одной из крупнейших в мире майнинговых компаний Core Scientific с начала года рухнула на 99%. TeraWulf потеряла 93% своей капитализации с начала года. Акции Stronghold Digital Mining упали на 94%, Riot Blockchain — на 74%», — уточняется в статье.

12 октября телеканал CNBC сообщил, что программа для майнинга биткоинов Stratum впервые с 2012 года получила значительное обновление. Из-за количества обновлений и улучшений софт получил название Stratum V2. Обновление включило в себя поддержку работы при нестабильном интернет-соединении и улучшенные алгоритмы безопасности, гарантирующие более точный майнинг.