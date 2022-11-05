Байден заявил, что Twitter «извергает ложь» на весь мир

Президент США Джо Байден обвинил Twitter в распространении лжи на весь мир

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден обвинил социальную сеть Twitter в том, что она якобы распространяет ложь на весь мир, сообщает Reuters.

«Илон Маск берет и покупает инструмент, который <…> извергает ложь на весь мир. Ожидаем ли мы того, что наши дети смогут понять, что поставлено на карту?» — задался вопросом Байден.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что Байден ясно дал понять — необходимо уменьшить разжигание ненависти и дезинформацию.

«Это убеждение распространяется и на Twitter <…> и на любые социальные сети, где пользователи могут распространять дезинформацию», — отметила она.

Ранее Маск рассказал о падении прибыли компании. Доходы, по его словам, сильно сократились из-за того, что активисты оказывают давление на рекламодателей, но в модерировании контента соцсети ничего не изменилось.

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