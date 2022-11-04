WSJ: перепродажа доставленной морем российской нефти не подпадет под действие потолка цен

США и их союзники достигли договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться действие предельных цен. Новые сырьевые санкции против Москвы не будут распространяться на перепродажу топлива на суше после его доставки морем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США и их союзники определили, что на каждую партию российской нефти, перевозимой морем, будет распространяться ценовой потолок только при первой продаже покупателю на суше. Это означает, что перепродажа одной и той же нефти не должна подпадать под ограничение», — говорится в материале.

При этом посреднические сделки с российским топливом, совершаемые в море, будут подпадать под ограничения. Однако потолок цен не затронет нефтепродукты из российского топлива, уточняется в статье.

4 ноября агентство ТАСС со ссылкой на заявление министров иностранных дел стран G7 сообщило о намерении западных государств в ближайшее время ввести потолок цен на нефть из России. Также G7 заявила о создании координационного механизма для поддержки в восстановлении Украины.