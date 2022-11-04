МВФ: мировой ВВП будет снижаться на 1,5% в год на фоне фрагментации торговли

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РИА «Новости»

Мировой ВВП будет сокращаться на 1,5% в год в связи с фрагментацией глобальной торговли на отдельные блоки. В то же время темпы снижения экономик стран в Азии и Тихоокеанском регионе будут в два раза выше, приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой «Коммерсантъ».

«Если бы мир и наша торговля оказались разделены на два блока, то мы ожидаем постоянные ежегодные потери глобального ВВП в 1,5%», — заявила Георгиева в ходе выступления на церемонии открытия международной выставки в Китае.

По ее словам, от разделения глобальной экономики на несколько блоков в большем проигрыше окажутся азиатские страны. Это обусловлено ведущей ролью торговли в этом регионе. В то же время необходимо сохранять открытый подход в мировой торговле, учитывая центральную роль Всемирной торговой организации (ВТО).

10 октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. При этом общие потери глобальной экономики к 2026-му достигнет $4 трлн.

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