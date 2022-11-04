BFMTV: дефицит товаров в супермаркетах Франции по итогам октября вырос на 5,8%

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Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре вырос на 5,8%. Этот показатель оказался на 1,7 процентных пункта выше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование NielsenIQ.

«Уровень перерывов в крупной розничной торговле в октябре снова увеличился и составил 5,8%. Это на 1,7 процентных пункта больше, чем показатель, измеренный в прошлом году за тот же период», — говорится в материале.

Самыми труднодоступными для граждан Франции стали различные категории продуктов питания. Уровень дефицита в этом сегменте оказался на 2 процентных пункта выше в сравнении с данными за аналогичный период 2021 года.

«Показатель разрыва в категории продуктов питания также увеличился на 2 пункта по сравнению с октябрем 2021 года, что является самым сильным наблюдаемым ростом по сравнению с сентябрем. Эта тенденция, в частности, объясняется дефицитом заправок для салатов и холодных соусов, таких как горчица», — сообщается в статье.

27 октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан республики больше работать для сохранения прежнего уровня жизни на фоне усиления энергетического кризиса в стране. Те, кто будет работать больше, государство освободит от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

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