Молдавия выделила из резервов €800 тыс. на проведение аудита долга перед «Газпромом»

Правительство Молдавии решило выделить резервные €800 тыс. для того, чтобы провести аудит исторического долга страны перед «Газпромом». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Правительство одобрило выделение Агентством публичной собственности 800 тысяч евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг-Финанс», — отметили в сообщении.

Там также указали, что аудит будет представлять собой точечное выяснение задолженности перед российским «Газпромом» за поставленный газ в период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

В сообщении добавили, что независимые компании будут проверять, как «Молдовагаз» и другие компании распределяли платежи за газ между пользователями обоих берегов Днестра. Также будут проверены и оценены активы, которые Молдавия передала «Газпрому» в счет частичного погашения долга.

2 ноября на сайте представительства USAID (Агентства США по международному развитию) в Кишиневе сообщалось, что США пообещали отправить Молдавии $50 млн на закупку электроэнергии, а также на усиление энергобезопасности.