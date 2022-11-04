Эксперты объяснили причины продажи Сбером доли в Fortenova Group

Сбер в целом концентрируется на внутреннем рынке, где он понимает ситуацию, может контролировать риски и получить большую маржинальность. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, комментируя заявление Сбера о продаже своей доли в хорватской Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.

По словам эксперта, Сбер еще весной этого года заявил о том, что будет выходить из европейских активов в связи с геополитическими рисками.

Выбор покупателя на Fortenova Group из ОАЭ, считает биржевой аналитик, обоснован двумя моментами.

«Во-первых, в этой стране у инвесторов сейчас избыточная ликвидность, потому что они бенефициары высоких цен на нефть и могут себе позволить покупать такие активы. Во-вторых, с инвестором из ОАЭ Сберу проще договариваться, поскольку ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Поэтому я думаю, что Сбер получил хорошую цену, не думаю, что покупатель выламывал руки и требовал большого дисконта», — сказал Сергей Суверов.

Собеседник издания считает, что в любом случае Fortenova Group для Сбера не особенно значимый актив в масштабах общего бизнеса и на капитализации группы эта продажа вряд ли скажется.

«Интересно, что менеджмент Fortenova Group пытается оспорить сделку, ссылаясь на санкции против Сбера, не особенно разобравшись в законодательстве. Видимо, кто-то из ключевых менеджеров боится потерять тепленькое место», — добавил эксперт.

С его мнением согласна сооснователь, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России» Елена Краснова.

«Сбер еще в 2021 году сообщал о планах по продаже. Команда Сбера, если видит, что какой-то из проектов не «взлетает», не показывает рентабельность в течение какого-либо времени, то они выставляют этот проект на продажу», — констатирует Краснова.

Она не исключает того, что, высвободив средства, Сбер вложит их в более востребованный проект.

«Вполне вероятно, что средства вложат в развитие внутреннего рынка в России», — сказала Краснова.

Накануне пресс-служба Сбера сообщила о том, что банк продал 43% своей доли в одной из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.