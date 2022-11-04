WSJ: компании Pfizer, Audi, General Mills и Mondelez отказались от рекламы в Twitter

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Компании Pfizer, Audi, General Mills и Mondelez отказались от рекламы в Twitter после покупки социальной сети миллиардеров Илоном Маском, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Производитель продуктов питания General Mills, изготовитель Oreo Mondelez International, Pfizer и принадлежащая Volkswagen AG Audi вошли в расширяющийся список брендов, которые на время приостановили свою рекламу в Twitter», — указано в сообщении.

Уточняется, что компании остались недовольны планами Маска по снижению уровня контроля над контентом. Также опасение вызывает период неопределенности в связи с уходом топ-менеджеров со своих постов в компании.

Ранее стало известно, что General Motors приостановит свою рекламу в Twitter из-за покупки сервиса Илоном Маском.

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