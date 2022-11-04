В Запорожской области снизились цены на лекарства на 25%

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В Запорожской области снизились цены на лекарства на 25% благодаря тому, что в регионе было увеличено количество аптек и аптечных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента здравоохранения региона Виктора Кучкового.

«У нас открыто 228 аптек, из них 86 - государственные предприятия. … Что касается ценовой политики, то отмечается тенденция: по сравнению с июлем цены снизились порядка до 25%», — рассказал Кучковой.

Он добавил, что для аптек уже работают пять крупных поставщиков, что позволит в дальнейшем также снизить цены на продукцию. Кучковой добавил, что в запорожских аптеках присутствуют все жизненно важные лекарства.

Ранее Германия столкнулась с нехваткой лекарственных препаратов.

По информации телеканала Das Erste, нехватку препаратов на себе ощущают пациенты с такими заболеваниями, как мигрень, астма и даже диабет. Проблему связывают с ростом цен на электроэнергию и проблемами с логистикой.

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