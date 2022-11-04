Посол Антонов: диверсия на «Северных потоках» была направлена на разрыв связей Европы и РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были направлены на то, чтобы окончательно разорвать взаимовыгодные энергетические связи Европы с РФ. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

«Атака на уникальную по уровню безопасности инфраструктуру — чрезвычайно опасный прецедент, поскольку под угрозой оказывается любой критически значимый объект, где бы он ни находился. Тем более, что этот акт терроризма не мог быть исполнен без прямого участия государства», — сказано в материале.

Он также подчеркнул, что целью данной атаки являлось переключение потребителей на континенте на дорогие ресурсы.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявлял, что все мировые политики знают, кто устроил саботаж на газопроводе «Северный поток», но молчат, чтобы не навредить своим государствам.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

В дальнейшем официальные представители РФ сообщили, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят военно-морские силы Великобритании.