По итогам сентября США импортировали минимальный с 2022 года объем российских товаров. В денежном выражении этот показатель снизился с $522,1 млн в августе до $332,1 млн к концу первого месяца осени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного статистического ведомства США — Бюро переписи населения.

20 лет назад Москва направила Вашингтону продукцию на сумму $316,9 млн. В сентябре 2022 года этот показатель оказался лишь немногим выше.

При этом по итогам первого месяца осени объем экспорта американской продукции в Россию, напротив, увеличился до $90,4 млн, превысив показатели августа ($66,8 млн) и июля ($82,5 млн). Однако по сравнению с показателями начала года объем американского экспорта снизился на $306,4 млн. Во многом это было обусловлено действием масштабных международных санкций западных стран против Москвы.

31 октября издание The Hill, ссылаясь на высказывание профессора-международника Марка Буша, предупредило «об ужасных последствиях новых санкций против России». Штаты могут столкнуться с трудностями в реализации эмбарго на импорт российского алюминия. Этот шаг спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов, что станет предпосылкой для дальнейшего роста инфляции в стране.