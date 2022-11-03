Международное энергетическое агентство предупредило о риске дефицита газа в Европе следующей зимой

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Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров природного газа летом 2023 года, в ключевой для пополнения запасов период, что приведет к дефициту топлива зимой 2023-2024 годов. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство в своем отчете.

Исследователи указывают, что сейчас хранилища газа в Европейском Союзе заполнены на 95%, что на 5% превышает средний уровень заполнения за 5 лет. При этом эксперты предупреждают, что в следующем году условия, которые повлияли на пополнение запасов в 2022 году, могут не повториться.

«Ожидаемый рост мировых поставок СПГ в следующем году составляет примерно половину среднего увеличения в период 2016-2019 годов и намного меньше, чем вероятное снижение поставок по трубопроводам из России в ЕС в следующем году», — отмечают исследователи.

В случае полного прекращения поставок топлива из России и восстановления китайского импорта СПГ до уровня 2021 года Европа может столкнуться с разрывом между спросом и предложением в 30 млрд кубометров.

«Этот дефицит может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона 2023-24 годов», — указывают они.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов пояснил, что резкий рост биржевых цен на газ в Европе связан с тем, что участники рынка закладывают в котировки приближающееся похолодание и возможные сложности с доступностью сырья.

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