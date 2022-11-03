Банк Англии провел крупнейшее за 30 лет повышение ключевой ставки до 3%

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Руководство Банка Англии приняло решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 3% годовых. Столь крупного увеличения показателя не фиксировали в стране с 1989 года, а новый размер ставки достиг рекордного с ноября 2008 года уровня, сообщается на сайте валютного регулятора.

Решение было принято большинством голосов на заседании, которое завершилось 2 ноября 2022 года. За повышение ключевой ставки высказались семь членов Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC), уточняется в заявлении.

«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,75 процентных пункта, до 3%», — говорится в пресс-релизе Банка Англии.

В то же время проголосовавшие против этого решения члены комитета предпочли менее резкое повышение уровня ключевой ставки в стране — на 0,5 процентных пункта, до 2,75% и на 0,25 п. п., до 2,5%.

20 октября агентство Bloomberg со ссылкой на мнение экономиста ING Джеймса Смита сообщило, что инфляция в Британии в 2023 году может достигнуть рекордных 15%. Это произойдет, если правительству страны не удастся смягчить рост цен на энергоносители и сырье на фоне разгорающегося топливного кризиса.

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