Greenpeace обвинил TotalEnergies в укрывании данных о вредных выбросах

Международная организация Greenpeace обвинила транснациональную энергетическую компанию TotalEnergies в том, что она намеренно занизила показатели вредных выбросов, выдавая неверные официальные данные. Об этом пишет газета Financial Times.

Экологи посчитали, что TotalEnergies произвела в 2019 году 1,6 млрд тонн эквивалента углекислого газа, но заявила только о 455 млн тонн. При этом в подсчетах Greenpeace использовали стандарты французского государственного Агентства экологического перехода (Ademe).

В компании TotalEnergies заявили, что не могут согласиться с такими данными. При этом энергокомпании в последние годы стали публиковать значительно больше информации в рамках обязательств к достижению нулевых выбросов к 2050 году.

8 октября организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код) написала в Twitter, что в Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива, где активисты стали блокировать объекты компании TotalEnergies. По словам официального представителя организации Клоэ Миколайчак, граждане обеспокоены климатической, социальной и гуманитарной катастрофой, которые случились из-за деятельности таких компаний как TotalEnergies.