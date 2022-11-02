Эрдоган заявил, что на первом этапе агропродукцию из России получат Сомали и Судан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе прошедших накануне переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил выход российской агропромышленной продукции на рынки. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрений», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер уточнил, что на первом этапе агропродукцию из России получат «нуждающиеся страны»: Сомали, Судан и Джибути.

В среду, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин дал указания Министерству обороны возобновить участие в «зерновой сделке». При этом Россия оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушения ее условий со стороны Киева. Российский лидер подтвердил, что Киев дал Москве четкие гарантии того, что не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

Кроме того, по словам Путина, российская сторона не намерена препятствовать поставкам зерновых культури с Украины в Турцию в связи с нейтралитетом Анкары, возможностями турецкой промышленности, а также усилий Эрдогана по «обеспечению интересов беднейших стран».

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли поприветствовал решение России, заявив, что оно может спасти миллионы жизней.