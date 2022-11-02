В Италии заявили о наполненных более чем на 95% газохранилищах

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Италии наполнены газом более чем на 95% к началу ноября. Об этом сообщает агентство ANSA.

В публикации отметили, что средний показатель по запасам газа в Евросоюзе (ЕС) составляет более 94%. При этом больше всего хранилища наполнены у Германии, где уже более 98%. Также хранилища меньших объемов во Франции заполнены почти на 100%, как и в Португалии, и в Великобритании.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что полностью наполненные хранилища не дают полной безопасности в моменты, когда происходит пиковое потребление, в частности зимой. Если постоянных поставок газа не будет, в том числе из России, то энергообеспечение Италии окажется под угрозой.

По данным агентства, сейчас в Италии потребление газа ниже средних показателей из-за хорошей погоды. При этом итальянские власти решили полностью избавиться от зависимости в российском топливе к середине 2024 года. Поэтому особенно большие сложности могут возникнуть уже в следующем году, если до тех пор так и не будут введены в строй новые СПГ-терминалы.

31 октября глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия смогла добиться увеличения поставок газа из Алжира, По его словам, алжирские поставки практически заменили количество «голубого топлива», которое страна получала от российского «Газпрома» по южному направлению.