Хуснуллин: рынок строительства начнет падать в 2024 году без поддержки программ ипотеки

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Рынок строительства может начать падать в 2024 году без поддержки программ ипотеки со стороны государства. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, написало агентство РИА Новости.

«Без поддержки ипотеки рынок не будет развиваться. <...> Если мы не примем мер поддержки в этом году, то в 2024 году рынок начнет падать», — сказал Хуснуллин.

По его словам власти организовали программу льготной ипотеки, в результате которой в 2021 году прирост ипотечного портфеля составил 2,5 трлн руб.

Ранее 2 ноября Хуснуллин сказал, что программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в российских регионах утвердят до конца 2022 года. На ее реализацию в 2023 году выделят 30 млрд руб., еще 100 млрд руб. — в 2024 году и 150 млрд руб. — в 2025 году.

До этого в тот же день вице-премьер заявил о дыре в бюджете «Автодора» в 130 млрд руб., которую нужно закрывать «шаг за шагом». По его словам, около 44 тыс. строителей работают в вошедших в состав России четырех субъектах, это «самый большой строительный проект страны».

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