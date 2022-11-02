Nestle отложила проект по строительству завода по производству кормов под Новосибирском

Швейцарская транснациональная корпорация Nestle решила отложить реализацию проекта по строительству завода по производству кормов для кошек и собак под Новосибирском. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что Nestle планировала построить в 2023 году фабрику по изготовлению кормов для домашних животных за 10 млрд руб. на площади 70 га.

«Что касается Nestle: в прошлом году был озвучен проект инвестиционный, пока, к сожалению, отложена его реализация», — сказал Семка.

В первой половине марта агентство Reuters написало, что компания Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории России в связи с событиями на Украине.

В начале июня депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars.

В первой половине июня главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обращался к нему с просьбой прекратить сотрудничество с Россией, но он принял решение не уходить полностью с российского рынка.