ОГТСУ: Киев и Братислава продлили срок действия соглашения об увеличенном импорте газа

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и словацкий оператор Eustream a.s. договорились продлить срок действия договоренности о создании увеличенных гарантированных мощностей в объеме 42 млн куб. м газа в точке «Будинце» до 31 марта 2023 года. Сообщение об этом пресс-служба ОГТСУ опубликовала в своем Telegram-канале.

«Это позитивный шаг как для украинских заказчиков, в частности из-за возможностей для импорта газа на Украину, так и для нерезидентов — для хранения газа в украинских подземных хранилищах», — сказано в сообщении.

Во второй половине июля газета «Коммерсантъ» написала, что энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые с марта начала физический реверс газа в страну из Словакии. По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, ожидаются поставки в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.

В начале октября американский журнал Foreign Policy сообщил, что Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину на фоне роста цен на энергоносители и вызванных этим протестов населения.

В конце октября агентство ТАСС со ссылкой на АО «Энергетическая компания Украины» написало, что Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Словакии.