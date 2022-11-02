«Известия»: американский ретейлер Gap полностью уходит из России и закрывает магазины

Один из крупнейших американских ретейлеров одежды Gap решил полностью уйти из России и закрыть все магазины. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

«Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается», — заявил президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

По его словам, у магазинов Gap уже были проблемы до начала спецоперации, так как эта марка непопулярна в России. Он считает, что такой исход событий особо не расстроит покупателей.

Информацию об уходе Gap подтверждают и другие источники издания.

Как рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, сейчас у компании 11 магазинов в России — десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. По ее словам, в настоящее время все магазины сети работают.

При этом в июне в России работало 23 точки Gap, в том числе и в Екатеринбурге, отмечается в статье.

Магазины сети закрывают по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов, а в оставшихся продаются остатки товаров, пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева.

Американский ретейлер Gap продолжал поставки одежды в Россию после того, как в марте объявил об их прекращении. Представитель компании сначала отрицал эти поставки, потом подтвердил их. В компании объяснили это необходимостью выполнить обязательства перед партнером.