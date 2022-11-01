Минобороны Турции: Анкара продолжит вывозить продовольствие с Украины под своим флагом

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Yoruk Isik/Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке, передает ТАСС.

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами. Они продолжат выходить», — заявил он.

Глава ведомства добавил, что Россия продолжает вести диалог с ООН о вывозе продовольствия и удобрений из российских портов. Министр подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что в Анкаре были шокированы после решения России приостановить участие в зерновой сделке.

29 октября Россия приостановила свое участие в зерновой сделке на неопределенный срок. Решение было вызвано подозрениями российской стороны о том, что удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе были осуществлены из гуманитарного коридора.

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