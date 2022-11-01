Oil Price: Россия сможет без труда обойти все ограничения на нефть при помощи союзников

Россия сможет эффективно обойти западные санкции, которые будут касаться потолка цен на нефть, при помощи своих союзников и танкерного флота. Об этом сообщает Oil Price.

Ввести ценовые ограничения на нефть из России на сегодняшнем нефтяном рынке и в текущих геополитических обстоятельствах будет намного сложнее, чем обычно. Большинство европейских стран, скорее всего, захотят избежать отрицательных последствий из-за резкого уменьшения поставок нефти из России после введения предельных цен.

Кроме того, российская сторона все равно сможет избежать серьезных потерь благодаря дружественным странам, через которые будет идти нефть на мировой рынок.

17 октября нефтяной аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли посчитал, что Россия не будет продавать свою нефть по установленной западными странами цене, потому что, по его мнению, этот вопрос для Москвы является «политическим». Ли заявил, что российская сторона сделает ставку на то, что «остановка сибирских нефтяных насосов ударит по покупателям сильнее, чем по РФ».

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ является нарушением условий контракта, которое повлечет за собой прекращение поставок. Он отметил, что «Газпром» руководствуется теми контрактами, которые уже подписаны.