В Кремле заявили, что бизнесмены Тиньков и Сторонский вправе отказаться от гражданства РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предприниматели Олег Тиньков и Николай Сторонскогий вправе сами принимать решение, отказываться им от российского гражданства или нет.

«Собственно, их бизнеса здесь (в РФ) практически не осталось, если я правильно понимаю. То есть, фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что можно сказать», — сказал представитель Кремля.

Накануне бизнесмен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что вышел из российского гражданства. Он объяснил это своей политической позицией и также выразил надежду, что другие российские бизнесмены последуют его примеру.

Бизнесмен также сообщил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.