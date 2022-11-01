В Кремле заявили, что бизнесмены Тиньков и Сторонский вправе отказаться от гражданства РФ

Песков: Тиньков и Сторонский давно перестали быть участниками предпринимательской жизни в РФ

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предприниматели Олег Тиньков и Николай Сторонскогий вправе сами принимать решение, отказываться им от российского гражданства или нет.

«Собственно, их бизнеса здесь (в РФ) практически не осталось, если я правильно понимаю. То есть, фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что можно сказать», — сказал представитель Кремля.

Накануне бизнесмен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что вышел из российского гражданства. Он объяснил это своей политической позицией и также выразил надежду, что другие российские бизнесмены последуют его примеру.

Бизнесмен также сообщил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

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