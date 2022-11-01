В «Тинькофф банке» в ответ на слова Тинькова пояснили, кому принадлежит бренд

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». Об этом заявили в кредитной организации, комментируя слова его основателя Олега Тинькова о начале отзыва бренда, сообщает ТАСС.

«Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку», — сказали в пресс-службе банка.

Ранее Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. Перед этим он опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что отказался от российского гражданства. Бизнесмен объяснил это своей политической позицией и также выразил надежду, что другие российские бизнесмены последуют его примеру.

3 мая Тиньков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором попрощался с Россией.

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей». Впоследствии бизнесмен в комментарии изданию New York Times заявил, что заключил сделку «под давлением».