«Ъ»: немецкий кабмин выделит €91 млрд на 2023 год для поддержки потребителей газа

Правительство Германии планирует 2 ноября одобрить инициативы по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом €91 млрд на 2023 год, написала газета «Коммерсантъ».

Предполагается, что мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% необходимого им газа, а промышленности — до 70%. Для получения льготного газа последние должны сохранить не менее 90% рабочих мест и существующее производство.

Всего Берлин намеревается выделить на субсидии для снижения расходов на энергию €200 млрд.

Накануне пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии сообщила, что уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии находится на отметке 98,52% и приближается к 100%. По данным регулятора, благодаря теплой погоде на неделе с 17 по 23 октября уровень потребления газа был ниже среднего за последние четыре года.

В тот же день премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что немецкие власти недостаточно оперативно реагируют на энергетический кризис и избирательно подходят к выплате компенсаций.