Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба

Путин: Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за трудностей работы с Европой напрямую

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время, по словам Путина, желающих приобрести газ из России много.

«Это вполне реалистичный проект, и мы довольно быстро сможем это сделать», — добавил глава государства.

Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы «Северный поток». В настоящее время идет обсуждение проекта. Как именно и когда будет организован хаб – пока неизвестно.

Эксперт по энергетике, бывший представитель Анкары в Мировом энергетическом совете Недждет Памир полагает, что инициатива России по созданию на территории Турции международного газового хаба может быть реализована при признании за ней права на реэкспорт российского топлива.

Вместе с тем министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что европейские страны не будут закупать российский газ по хабу из Турции.

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