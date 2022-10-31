В Германии заявили о наполненных почти на 100% газохранилищах

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии находится на отметке 98,52%, приближается к 100%. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%. При этом уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 91,41%», — отметили в публикации.

По данным регулятора, благодаря теплой погоде на неделе с 17 по 23 октября уровень потребления газа был ниже среднего за последние четыре года. Средняя температура воздуха была на 2,5 градуса выше среднего показателя нормы в период с 2018 по 2021 год.

При этом в сообщении указали, что жителям важно продолжать экономить газ. Также дефицита топлива зимой можно избежать при выполнении плана по экономии на уровне не менее 20%.

30 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил начать добывать в стране сланцевый газ методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который в данный момент в ФРГ запрещен. Линднер отметил, что в Германии можно «добывать много газа без угрозы для питьевой воды».

До этого агентство Reuters сообщило, что Германия не смогла привлечь необходимый объем средств для преодоления энергетического кризиса.

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