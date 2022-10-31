С начала года два миллиона человек открыли свой первый вклад в Сбере

Сбер ко Всемирному дню сбережений, который отмечается 31 октября, собрал интересные факты о своих вкладах и вкладчиках. Так, по информации Сбера, первый вклад в банке был открыт 1 марта 1842 года. Тогда как в 2022 году свой первый вклад в Сбере открыли два миллиона человек.

Как отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, сейчас сберегать может каждый — независимо от размера заработка, возраста или профессии. По его словам, в этом и заключается смысл Всемирного дня сбережений — праздника всех тех, кто ответственно относится к своим финансам, планирует доходы и расходы, экономит не только деньги, но и время.

«В Сбере большой выбор продуктов, которые позволяют сберегать и приумножать свое состояние. Вклад в Сбере — самый простой, комфортный и надежный сберегательный продукт из всех. Открыть его можно всего за минуту — в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Закрыть и снять с него деньги — так же онлайн и в любой момент. Очень удобен новый продукт «Накопительный счет», по которому проценты начисляются уже на сумму от трех тысяч рублей. А если на счете меньше денег, то он все равно активен и снова начнет приносить доход, как только вы пополните его на сумму от трех тысяч рублей», — сказал он.

Всего на данный момент в банке 17,8 миллионов вкладов и 13,3 миллиона вкладчиков, так что в среднем на каждого клиента приходится 1,3 вклада. В банке отмечают, что это лишь среднее арифметическое, ведь у многих сразу несколько вкладов в Сбере.

При этом более 400 тысяч вкладчиков — младше 14 лет. Такие вклады открывают родители для своих детей и к совершеннолетию ребенка у них получается скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Сами подростки активно откладывают деньги на Накопительный счет.