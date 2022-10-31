«Ъ»: в России в октябре добывали меньше нефти, чем предусмотрено квотой ОПЕК+

Российские компании в октябре производили нефть в объеме 1,47 млн тонн в сутки с учетом конденсата, что ниже квоты ОПЕК+. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

Уточняется, что экспорт российской нефти по морю и трубопроводам сократился на 2%, до 640 тысяч тонн в сутки. Такая динамика наблюдается второй месяц подряд. С апреля по август Россия, напротив, наращивала добычу после мартовского снижения.

Собеседники издания выразили надежду, что в ноябре увеличить объемы выпуска удастся за счет производства на проекте «Сахалин-1». В мае из-за отказа нефтяной американской компании ExxonMobil от отгрузок работу предприятия приостановили. В октябре ExxonMobil вышла из проекта, но поднять добычу пока не удалось даже до половины от планируемых значений.

5 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что новая квота ОПЕК+ на добычу нефти для России составит до 10,5 млн баррелей в сутки.

В начале сентября министр энергетики Николай Шульгинов сказал, что Россия сократит добычу нефти на 2% по итогам 2022 года, а объемы переработки сырья упадут на 8%, до 262 млн тонн.