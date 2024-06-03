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Пьяный пенсионер угрожал детям ножом на детской площадке

«78.ru»: в Петербурге мужчина угрожал детям ножом на детской площадке

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В центре Петербурга пьяный мужчина с ножом угрожал детям, игравшим во дворе дома. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Садовой, нетрезвый местный житель угрожал ножом двум мальчикам, игравшим на детской площадке. Родители школьников обратились в правоохранительные органы.

По подозрению в хулиганских действиях задержан 65-летний петербуржец, у него изъят нож. Известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим за неуплату алиментов и нападение на представителя власти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина с тесаком напал на ребенка и угрожал прохожему. Инцидент произошел на улице Ударников, 47-летний мужчина напал на ребенка и нанес ему травму. Спустя несколько часов петербуржец замахнулся на другого человека тесаком и угрожал ему. Подозреваемый задержан. На данный момент правоохранители проводят проверку и другие необходимые мероприятия, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее покупатели с ножом набросились на продавца в магазине из-за бутылки коньяка.

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