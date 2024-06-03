Педро из «Зенита» может получить российский паспорт

Нападающий петербургского «Зенита» Педро может получить российский паспорт. Об этом после суперфинала Кубка России против «Балтики» он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, клуб предлагал ему подобную опцию.

«Да, я думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня появится возможность получить российский паспорт. А пока... Всех обнимаю!» — заявил Педро.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 90+5-й минуте оформил Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее у разбившего голову Кубком России защитника «Зенита» Нуралы Алипу образовалась глубокая рана.