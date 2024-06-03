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Блиновская подала заявление о банкротстве

Блогерша Блиновская подала заявление о банкротстве в арбитражный суд

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал поступил в суд 31 мая, дата его рассмотрения пока не назначена.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией весной 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в российскую казну на 918 млн рублей и легализации денежных средств.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас она находится в СИЗО.

Накануне юрист пояснил, что Блиновская не сможет воспользоваться налоговой амнистией.

Ранее стало известно, почему Блиновскую не отпустили после уплаты 140 млн рублей.

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