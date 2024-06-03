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Пушилин оценил взятие под контроль села Уманское российскими военными

Пушилин: освобождение села Уманское означает повышение безопасности в Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль российскими военнослужащими небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, село хоть и небольшое, но недооценивать с военной точки зрения его не нужно. Пушилин подчеркнул, что Уманское находится в 11 км от запада Авдеевки.

«Каждый небольшой поселок имеет значение, так как преимущественно села, поселки, деревни строились на возвышенностях, соответственно, они дают некую оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что такое продвижение вперед позволяет говорить о повышении безопасности для российских населенных пунктов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский объяснил, что взятие под контроль села Уманское под Авдеевкой позволит усилить давление на трассы снабжения украинской группировки в Карловке.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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