Раскрыт способ, как эффективно и быстро копить деньги

Риск-менеджер Манжос порекомендовал откладывать деньги с дохода для накопления сбережений

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Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, как быстро скопить большую сумму денег.

Он посоветовал раз в месяц откладывать деньги с дохода. Сумма, по его словам, должна быть фиксированной и необременительной. Кроме того, как отметил эксперт, стоит сохранять средства от незапланированных денежных поступлений: от подработки или продажи вещей.

Манжос подчеркнул, что откладывающие 50% от дохода, быстро накопят серьезную «финансовую подушку». Если говорить о запасе денег на экстренный случай, то вполне достаточно суммы, кратной 1–3 месячным доходам, добавил риск-менеджер.

На прошлой неделе директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков заявил, что для увеличения своих сбережений россиянам необходимо открывать вклады.

Ранее россиянам дали советы, как правильно оптимизировать свой бюджет.

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