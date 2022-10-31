Раскрыт способ, как эффективно и быстро копить деньги

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, как быстро скопить большую сумму денег.

Он посоветовал раз в месяц откладывать деньги с дохода. Сумма, по его словам, должна быть фиксированной и необременительной. Кроме того, как отметил эксперт, стоит сохранять средства от незапланированных денежных поступлений: от подработки или продажи вещей.

Манжос подчеркнул, что откладывающие 50% от дохода, быстро накопят серьезную «финансовую подушку». Если говорить о запасе денег на экстренный случай, то вполне достаточно суммы, кратной 1–3 месячным доходам, добавил риск-менеджер.

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