NYT: американский предприниматель Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Издание The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы, 29 октября, начать увольнения сотрудников Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

«Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на данный момент не известно, сколько из 7,5 тыс. сотрудников компании будут уволены.

NYT отмечает, что увольнения в компании будут происходить до 1 ноября - даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций. Это даст возможность Маску избежать дополнительных расходов.

28 октября Илон Маск опубликовал свой первый пост в качестве нового владельца компании Twitter. Он описал сделку «птичка на свободе».

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети, пишут Reuters и CNBC. Журналист Дэвид Фабер сообщил, что предприниматель сам возглавил компанию.

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