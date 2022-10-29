Аграрии Италии заявили об уменьшении урожая тыкв на 15% из-за плохой погоды

Итальянские аграрии указали на сокращение урожая тыкв на 15% из-за роста увеличения числа неблагоприятных погодных явлений в регионе. Об этом сообщается на сайте ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, которая разместила соответствующий пост накануне праздника Хэллоуин.

«Тыква традиционно считается одним из главных символов Хэллоуина. Средняя розничная цена в Италии в этом году составляет от €1,5 до €2 за килограмм. Снижению доступности итальянской продукции в 2022 году способствовали погодные аномалии, особенно на севере страны», — отметили в публикации.

По данным экспертов, с начала 2022 года в Италии на 42% выросло число гроз, ливней, засухи, града, ураганов и прочих явлений, которые привели к определенному ущербу. Кроме того, именно 2022 год в Италии стал самым жарким за всю историю наблюдений. При этом количество осадков в этом году, по сравнению с прошлогодними показателями, сократилось на треть.

23 октября новый глава минобороны страны, один из основателей правящей партии «Братья Италии» Гуидо Крозетто заявил, что население Италии ждут еще более тяжелые времена из-за мирового экономического кризиса. По его словам, рост цен на газ и электроэнергию, а также инфляция серьезно влияют на доходы жителей Италии, а также на часть производства.

До этого Utilitalia со ссылкой на данные ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что высокие цены на энергоносители ставят под угрозу работу более 25 тысяч итальянских агротуристических комплексов, которые ежегодно посещают около 14 млн человек.